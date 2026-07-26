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Jonrón de 2 carreras de Massey en la octava impulsa triunfo 5-4 de Reales ante Tigres

Michael Massey conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada para tomar ventaja, y los Reales de Kansas City resistieron para vencer el domingo 5-4 a los Tigres de Detroit.

Los Reales ganaban 3-0 hasta la cuarta entrada, pero quedaron abajo al permitir cuatro carreras en la quinta, antes de volver a ponerse al frente con el batazo de Massey hacia el jardín derecho.

Nate Pearson (2-0) lanzó una entrada sin permitir carreras. Steven Cruz trabajó la novena para su segundo salvamento tras otorgar una base por bolas y permitir un hit a los dos primeros bateadores, y cerró el juego ponchando a Riley Greene.

Drew Sommers (0-1) permitió dos carreras con dos hits en una episodio y un tercio.

Dillon Dingler conectó un sencillo de dos carreras para que los Tigres se fueran arriba en una quinta entrada de cuatro carreras, pero Detroit no logró sostener la delantera y perdió por segundo juego consecutivo ante el equipo que ocupa el último lugar en la División Central de la Liga Americana.

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Los Tigres tienen una semana para decidir si mantienen a su as Tarik Skubal o si lo traspasan antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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