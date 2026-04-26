Jonrón de 2 carreras de Jesús Sánchez da triunfo a Azulejos 4-2 sobre Guardianes

El dominicano Jesús Sánchez conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja, su compatriota Vladimir Guerrero Jr. sumó tres imparables y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 4-2 a los Guardianes de Cleveland.

Guerrero abrió la sexta entrada con un doble y Sánchez lo siguió con un batazo de 355 pies hacia el jardín derecho. Fue el cuarto jonrón de Sánchez en la temporada y el segundo de la serie, que los Blue Jays ganaron dos juegos a uno.

Fue la segunda victoria consecutiva de Toronto en una serie, después de perder las seis anteriores.

El zurdo de los Azulejos, Patrick Corbin, permitió dos carreras y seis hits en 4 2/3 entradas. Dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Braydon Fisher (1-0) salió de un atolladero con las bases llenas para cerrar la quinta y completó 1 1/3 entradas en blanco. Tyler Rogers se encargó de la séptima. Jeff Hoffman, quien recientemente dejó de ser el cerrador, lanzó una octava sin carreras. Louis Varland consiguió su tercer salvamento tras sortear un sencillo abriendo la novena.

Los Blue Jays abrieron el marcador en la primera entrada con un sencillo productor de Guerrero al jardín izquierdo. Toronto añadió otra carrera con un elevado de sacrificio de Sánchez.

Cleveland empató en la quinta gracias a impulsadas de Brayan Rocchio y Angel Martínez, quien conectó dos hits en el juego.

El derecho de los Guardians, Slade Cecconi (0-4), permitió cuatro carreras y seis hits, además de otorgar una base por bolas y recetar cinco ponches.

El jardinero izquierdo de los Blue Jays, Yohendrick Piñango, en su debut en las Grandes Ligas, consiguió su primer hit en MLB con un sencillo en la cuarta entrada. A continuación Cleveland: Está previsto que el zurdo Parker Messick (3-0, 1.76 de efectividad) abra contra Tampa Bay el lunes. El zurdo Steven Matz (3-1, 4.81) abrirá por los Rays.

Toronto: Está previsto que el derecho Dylan Cease (1-0, 2.10 de efectividad) abra contra Boston el lunes. El zurdo Ranger Suárez (1-2, 4.00) abrirá por los Rex Sox.

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