Martínez pega 2 jonrones y Guardianes vapulean a Scherzer y vencen 8-6 a Azulejos

El dominicano Ángel Martínez conectó dos jonrones para el primer juego de su carrera con múltiples cuadrangulares, Daniel Schneemann añadió el primer jonrón abriendo el juego de su trayectoria y los Guardianes de Cleveland vencieron la noche del viernes por 8-6 a los Azulejos de Toronto.

Los tres jonrones fueron contra Max Scherzer (1-3), de Toronto, quien permitió siete carreras y seis hits en 2 1/3 innings, su cuarta apertura consecutiva sin victoria. Es la tercera vez en cinco aperturas esta temporada que Scherzer no logra completar tres innings.

El derecho de los Guardianes, Gavin Williams (4-1), permitió seis carreras y siete hits en seis innings para su cuarta victoria en cinco aperturas. Dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Hunter Gaddis lanzó el séptimo, Erik Sabrowski trabajó el octavo y Cade Smith cerró para su sexto salvamento en ocho oportunidades.

Kazuma Okamota y el dominicano Jesús Sánchez conectaron jonrones solitarios por Toronto, pero los Azulejos no pudieron sobreponerse al mal inicio de Scherzer.

Sánchez pegó jonrón en el primero, su tercero. Okamoto conectó un batazo de 430 pies hacia la segunda grada en el jardín central en el segundo, su cuarto.

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