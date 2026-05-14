Jonrón de 2 carreras de Daylen Lile en la 10ma da a Nacionales triunfo 8-7 ante Rojos

Daylen Lile conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la décima entrada, Keibert Ruiz también se voló la barda y los Nacionales de Washington remontaron un déficit temprano de cinco anotaciones para superar el miércoles 8-7 a los Rojos de Cincinnati.

Con su padre en las gradas del Great American Ball Park, Lile pegó un batazo de 409 pies entre el jardín derecho y el central ante Tony Santillán (1-2) para impulsar al corredor automático CJ Abrams.

Fue el tercer jonrón en dos juegos y el sexto de la temporada para Lile, de 23 años.

En la parte baja de la décima entrada, Spencer Steer conectó una línea hacia la barda del jardín izquierdo, que fue atrapada por un fanático. Los umpires determinaron que el aficionado se había extendido por encima de la barda y marcaron interferencia, otorgándole a Steer un doble que remolcó al corredor automático Sal Stewart.

PJ Poulin consiguió luego los dos últimos outs para su segundo salvamento.

Tyler Stephenson conectó un grand slam en la primera entrada que le dio a Cincinnati ventaja de 5-0, pero Washington empató el juego dos innings después. Joey Wiemer pegó un doble productor y el venezolano Ruiz conectó un jonrón de dos carreras en una segunda entrada de cuatro anotaciones.

Wiemer recibió una base por bolas con las bases llenas en la tercera.

Gus Varland (1-1) lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

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