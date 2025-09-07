Atléticos suman 4 jonrones y aplastan 17-4 a Angelinos

Nick Kurtz, Colby Thomas, Carlos Cortés y J.J. Bleday conectaron jonrones para llevar el sábado a los Atléticos rumbo a una paliza de 17-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Kurtz, el novato sensación de 22 años, conectó un batazo de 447 pies entre el jardín izquierdo y el central en la cuarta entrada contra el relevista Chase Silseth para su 29º jonrón de la temporada. Anotó tres carreras y recibió bases por bolas en sus dos primeros turnos al bate contra Yusei Kikuchi.

Thomas conectó un jonrón en la primera entrada, Cortés pegó un cuadrangular de tres carreras como emergente en la octava, y Bleday añadió un vuelacercas de tres vueltas como emergente en la novena.

Los Atléticos terminaron con 21 hits.

Kikuchi (6-11) consiguió los dos primeros outs del juego, incluyendo un ponche a Shea Langeliers para llegar a 1.000 en su carrera.

Luego perdió el control por completo. Kikuchi permitió siete carreras limpias y seis hits y lanzó solo 32 strikes en 61 pitcheos.

El abrido J.T. Ginn (3-6), permitió una carrera limpia y cinco hits en cinco entradas. Ponchó a cinco.

El boricua Matthew Lugo y Jo Adell conectaron jonrones solitarios consecutivos por los Angelinos en la octava entrada contra el relevista Scott McGough. Es la sexta vez que los Angelinos conectan jonrones consecutivos esta temporada.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 5-1 con una anotada.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 2-1 con una anotada. El puertorriqueño Mathew Lugo de 2-2 con una anotada y dos producidas. Los venezolanos Luis Rengifo de 4-0, Oswald Peraza de 3-1.