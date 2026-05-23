Jonas Vingegaard toma el control del Giro de Italia con triunfo en solitario en brutal etapa 14

El favorito antes de la carrera, Jonas Vingegaard, pasó a liderar la clasificación general del Giro de Italia el sábado, al tomar el control de la competencia de forma contundente tras escaparse en solitario hacia la victoria en la brutal 14.ª etapa.

Vingegaard atacó en la exigente subida hacia la meta, cuando faltaban poco menos de cinco kilómetros, y nadie pudo seguirle el ritmo. El corredor del Team Visma-Lease a Bike superó a Felix Gall por 49 segundos, con Jai Hindley nueve segundos más atrás.

El recorrido de 133 kilómetros (83 millas) desde Aosta incluyó cinco ascensos, dos de ellos de primera categoría, entre ellos una enorme y agotadora subida de 16 kilómetros (10 millas) hasta la llegada en Pila.

Afonso Eulálio, que había vestido de rosa desde que terminó segundo en la quinta etapa, se descolgó en la subida final y llegó casi tres minutos por detrás de Vingegaard.

El joven corredor portugués logró mantenerse segundo en la clasificación general, a 2:26 de Vingegaard y con 24 segundos de ventaja sobre Gall, que ascendió al tercer puesto.

La 15.ª etapa del domingo ofrecerá a los ciclistas un respiro antes de una dura última semana en la alta montaña. El recorrido completamente llano de 157 kilómetros (98 millas) comienza en Voghera y termina con cuatro vueltas a un circuito en Milán.

El Giro masculino, en su 109.ª edición, concluye el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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