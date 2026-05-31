Jonas Vingegaard gana el Giro de Italia y es el octavo ciclista en ganar las 3 grandes vueltas

El ciclista danés Jonas Vingegaard ganó el domingo el Giro de Italia y se convirtió en el octavo corredor masculino en conquistar las tres Grandes Vueltas.

Vingegaard, que compite con el Team Visma-Lease a Bike, terminó la carrera de tres semanas con una ventaja general de 5 minutos y 22 segundos en la general sobre el austriaco Felix Gall, que fue segundo. El también austriaco Jai Hindley finalizó tercero, a 6:25.

Vingegaard ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, y el año pasado aseguró su primer título de la Vuelta a España.

La etapa final del Giro, en gran medida de trámite y que concluyó con ocho vueltas por Roma, la ganó Jonathan Milan.

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