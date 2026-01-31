Jokic regresa tras lesión de rodilla y guía a Nuggets a triunfo 122-109 sobre Clippers

Nikola Jokic anotó 31 puntos y capturó 12 rebotes en su primer partido en un mes, Tim Hardaway Jr. sumó 22 unidades y los Nuggets de Denver derrotaron el viernes 122-109 a los Clippers de los Ángeles.

Jokic, tres veces elegido el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió 16 partidos tras lesionarse la rodilla izquierda en la primera mitad del encuentro del 29 de diciembre, que los Nuggets perdieron en Miami. Denver tuvo una foja de 10-6 durante ese período, que también incluyó ausencias prolongadas de los titulares Cameron Johnson y Christian Braun.

El 29º doble-doble de la temporada de Jokic llegó a pesar de que el astro serbio jugó bajo una restricción de minutos impuesta por el entrenador David Adelman. Jokic, de 30 años, fue limitado a 25 minutos, su segundo menor tiempo en un partido de esta temporada.

James Harden facturó 25 puntos y nueve asistencias por Los Ángeles. Los Clippers habían ganado 16 de sus últimos 19 partidos, el mejor porcentaje de victorias en la NBA durante ese período.

Jokic anotó 11 puntos en un tramo de 3:47 minutos en el cuarto periodo, lo que extendió la ventaja de Denver, de cinco a 16. Los Nuggets mejoraron a 7-3 esta temporada en el segundo partido cuando juegan en noches consecutivas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes