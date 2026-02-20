Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Johnson y McCollum conducen a Hawks a victoria 117-107 ante 76ers para cortar racha de 3 derrotas

HAWKS-76ERS
HAWKS-76ERS (AP)

Jalen Johnson anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, mientras que CJ McCollum sumó 23 unidades para que los Hawks de Atlanta doblegaran el jueves 117-107 a los 76ers de Filadelfia, en el primer duelo de ambos conjuntos tras la pausa del Juego de Estrellas.

Dyson Daniels terminó con 15 puntos y Nickeil Alexander-Walker anotó 14, en tanto que Zaccharie Risacher y Jock Landale aportaron 10 cada uno. Los Hawks cortaron una racha de tres derrotas con su tercer triunfo sobre Filadelfia esta temporada.

Tyrese Maxey anotó 28 puntos y VJ Edgecombe, el Más Valioso del Juego de Estrellas en Ascenso, agregó 20 por los Sixers, que no contaron con el pívot Joel Embiid, debido a molestias en la espinilla derecha.

Kelly Oubre Jr. anotó 17 puntos y Quentin Grimes consiguió 10 de sus 14 unidades en la primera mitad por Filadelfia. Andre Drummond contribuyó con 10 puntos y 14 rebotes, pero los Sixers perdieron por tercera vez consecutiva y por cuarta ocasión en cinco partidos.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in