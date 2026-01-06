John Harbaugh deja de ser entrenador de Ravens tras 18 temporadas y un Super Bowl

John Harbaugh fue despedido después de 18 temporadas como entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore.

El propietario Steve Bisciotti expresó el martes que relevó a Harbaugh de sus funciones después de que los Ravens fueron uno de los equipos más decepcionantes de la liga esta temporada. Terminaron con un récord de 8-9 y no lograron llegar a los playoffs tras comenzar la Semana 1 como uno de los favoritos para conquistar el Super Bowl.

La temporada de Baltimore terminó el domingo por la noche cuando Tyler Loop falló un gol de campo en el último segundo, lo cual permitió a Pittsburgh preservar una victoria de 26-24 en el encuentro que decidió el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

"Esta fue una decisión increíblemente difícil, en vista de los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como entrenador y, lo más importante, como un gran hombre de integridad", manifestó Bisciotti en un comunicado. "A lo largo de lo que creo firmemente es una carrera de entrenador digna del Salón de la Fama, John ha entregado un campeonato de Super Bowl a Baltimore y ha servido como un pilar constante de humildad y liderazgo".

Harbaugh acumuló una foja de 193-124, incluyendo la postemporada. Condujo a los Ravens de 2012 a un título del Super Bowl y llegó a la final de la Conferencia Americana en tres ocasiones más. Esta temporada marcó apenas la sexta vez que Baltimore no llegó a la postemporada bajo el mando de Harbaugh. Es la misma cantidad de veces que los Ravens ganaron la División Norte con él al frente.