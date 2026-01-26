Warriors dejan fuera a Kuminga por contusión ósea y hiperextensión de rodilla

El alero de los Warriors de Golden State Jonathan Kuminga estará nuevamente fuera de juego debido a una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda, anunció el equipo el domingo antes de jugar en Minnesota.

El partido contra los Timberwolves fue reprogramado del día anterior tras el tiroteo fatal en Minneapolis de Alex Pretti, de 37 años, por agentes federales de inmigración, para priorizar la seguridad de la comunidad.

Los Warriors dijeron que la fecha para una nueva evaluación de la condición de Kuminga se determinará "en los próximos días". La lesión obligó al descontento jugador de quinto año a perderse el juego más reciente de Golden State el jueves en Dallas. Se sometió a una resonancia magnética el viernes.

Kuminga acababa de regresar a la rotación debido a la lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Jimmy Butler. No había jugado en un mes, con la creciente posibilidad de que sea traspasado antes de la fecha límite del 5 de febrero.

La estrella de los Warriors, Stephen Curry, quien fue listado como dudoso para jugar el domingo debido a molestias en la rodilla derecha que se desarrollaron el sábado, fue autorizado para jugar después de pasar por los calentamientos previos al partido. Al Horford (manejo de lesión en el dedo del pie izquierdo) y De’Anthony Melton (manejo de lesión en la rodilla izquierda) se vistieron el domingo, con el plan de descansar a ambos en el partido de revancha en Minnesota el lunes por la noche, ya que el cambio de horario los obliga a jugar partidos consecutivos.

Una versión anterior de esta historia afirmaba incorrectamente que Al Horford y De'Anthony Melton no jugarían el domingo. No jugarán el lunes.

