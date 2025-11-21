Joe Burrow en duda para regresar tras lesión en el pie contra los Patriots

El quarterback de los Bengals, Joe Burrow, está muy adelantado en su recuperación de una lesión en el dedo del pie que requirió cirugía, pero sigue cuestionable para el juego del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Creo que Joe ha hecho todo lo posible para ponerse en posición de regresar. Vamos a tomarnos nuestro tiempo con esto. No se ha tomado ninguna decisión. Hoy estuvo limitado en la práctica. Me siento cómodo esperando todo lo que podamos para tomar esta decisión”, señaló el entrenador Zac Taylor.

Burrow necesitaría ser activado de la reserva de lesionados antes de hacer su regreso.

Si Burrow no juega, entonces Joe Flacco hará otra apertura para los Bengals (3-7), quienes han perdido siete de ocho. Aunque Flacco está lo suficientemente sano para comenzar, continúa manejando una lesión en el hombro que lo ha afectado durante el último mes y estuvo limitado en la práctica esta semana.

Aunque Burrow solo tiene tres días completos de práctica, sigue siendo un candidato para comenzar el domingo y hacer su primera aparición desde que se lesionó en una victoria sobre los Jacksonville Jaguars el 14 de septiembre.

“Tengo que tomar esa decisión. Aprovecharemos el tiempo que tenemos. Evaluaremos toda la práctica que tenemos esta semana. Ha hecho todo lo posible para estar listo. Ahora tengo que decidir qué hacemos”, expresó Taylor.

Burrow regresó a la práctica de manera limitada la semana pasada, y luego comenzó a hacer ejercicios de 11 contra 11 en la práctica esta semana.

Mientras Burrow ha estado trabajando para regresar lo antes posible, Taylor dijo que tiene un papel en proteger a Burrow de sí mismo.

“Lo considero muy importante. Tengo que tener en cuenta lo que creo que es mejor para él. Está regresando de una lesión. Ha estado fuera por mucho tiempo. Sé que tiene la mentalidad correcta y ha hecho todo físicamente, y luego tengo que considerar qué es lo mejor para él, qué es lo mejor para nuestro equipo y tomar la decisión más sensata”, comentó Taylor.

Taylor dijo que si Burrow comenzara, no habría muchas restricciones.

Históricamente, Burrow ha tenido dificultades en la Semana 1, y este sería otro escenario en el que regresa a jugar después de un largo descanso. Taylor dijo que ve el regreso de Burrow a mitad de temporada como una experiencia muy diferente a un juego de la Semana uno, y se sentirá cómodo dejando que Burrow juegue como necesite para ganar cuando Burrow esté de vuelta en la alineación.

“El objetivo es ponerlo ahí cuando sientas que está completamente listo para jugar y puede manejar toda la carga del juego. Porque nunca sabes qué situación va a surgir en un juego o te pondrá en una situación donde tu mariscal de campo tiene que poder operar. Así que creo que todo eso influye en la decisión”, señaló Taylor.

Otro factor en el proceso de toma de decisiones es que los Bengals se enfrentarán a los Baltimore Ravens la noche de Acción de Gracias la próxima semana.

“Son dos juegos en cinco días. Es parte de la ecuación”, añadió Taylor.

