Joc Pederson, Kyle Higashioka y Jakob Junis rechazan opciones mutuas con los Rangers

El bateador designado Joc Pederson, el receptor Kyle Higashioka y el lanzador derecho Jakob Junis rechazaron sus opciones mutuas con los Rangers de Texas, informó el sábado el equipo.

Los tres quedaron habilitados para convertirse en agentes libres.

Pederson declinó una opción de 18 millones de dólares que no incluía compensación por rescisión, como parte de un contrato de 37 millones de dólares por dos años. El jugador de 34 años, dos veces All-Star, bateó para .235 con 26 jonrones y 53 carreras impulsadas en 136 juegos. No volvió a jugar después del 12 de septiembre, cuando se fracturó la muñeca izquierda al ser golpeado por una recta de 93,3 mph de Brandon Pfaadt, de Arizona.

Higashioka rechazó una opción de 7 millones de dólares y recibirá 1 millón de dólares por rescisión, con lo que completa un contrato de 13,5 millones de dólares por dos años. El pelotero de 36 años bateó para .218 con siete jonrones y 18 carreras impulsadas en 56 juegos esta temporada. Disputó su último juego en las Grandes Ligas el 20 de julio debido a una distensión del flexor derecho; luego jugó en 11 partidos con el equipo Triple-A Round Rock del 4 al 20 de septiembre durante una asignación de rehabilitación por lesión.

Junis declinó una opción de 5 millones de dólares y recibirá 1,25 millones de dólares por rescisión como parte de un contrato de 4 millones de dólares por un año. El jugador de 34 años tuvo marca de 1-3 con efectividad de 3,64 en 52 apariciones como relevista. No lanzó entre el 29 de junio y el 18 de julio debido a un pinzamiento de cadera, ni entre el 28 de julio y el 15 de agosto por una distensión del aductor izquierdo.

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