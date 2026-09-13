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Jobe poncha un récord personal de 8 y Tigres ganan por 8-1 para ampliar mala racha de Rockies

AP Noticias
ROCKIES-TIGRES
ROCKIES-TIGRES (AP)

Jackson Jobe ponchó a ocho, la mayor cifra de su carrera, en 6 entradas y un tercio y lanzó hasta la séptima por primera vez, mientras los Tigres de Detroit vencieron 8-1 a los Rockies de Colorado el domingo para completar una barrida de tres juegos que extendió su racha de victorias a cuatro.

Colorado igualó su racha de derrotas más larga de la temporada con siete juegos, completó una gira de seis partidos sin triunfos y cayó a 5-20 desde el 16 de agosto. Los Rockies (50-94) han perdido 94 o más juegos en cinco temporadas consecutivas.

Riley Greene y Spencer Torkelson conectaron jonrones por Detroit (70-79).

Jobe (2-2) provocó 16 swings fallidos. Permitió el jonrón del dominicano Adael Amador en la primera entrada y apenas dos hits más, además de otorgar una base por bolas. El derecho de 24 años ha permitido dos carreras o menos en cinco de siete aperturas desde que regresó de la cirugía Tommy John en agosto.

Greene llegó a 20 jonrones por tercera temporada consecutiva cuando conectó un batazo de dos carreras en la primera entrada ante Gabriel Hughes (0-8), quien permitió cinco carreras y cinco hits en dos entradas.

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Detroit tomó ventaja de 5-1 en la segunda con un sencillo impulsor de John Peck y un triple de dos carreras de Kevin McGonigle que pegó en la pared del jardín derecho-central, un batazo de 397 pies que habría sido jonrón en 24 de los 30 parques de las Grandes Ligas.

Torkelson conectó un jonrón solitario en la quinta ante Nick Frasso.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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