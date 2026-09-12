Hao-Yu Lee conecta doble y triple en una octava de 7 carreras y Tigres vencen 11-7 a Rockies

Hao-Yu Lee conectó un doble y un triple en una octava entrada de siete carreras, y los Tigres de Detroit remontaron para vencer el sábado 11-7 a los Rockies de Colorado.

Detroit amplió su racha de victorias a tres juegos y le propinó a Colorado su novena derrota consecutiva como visitante.

Con desventaja de 7-4, Lee y el venezolano Gleyber Torres abrieron la octava con dobles consecutivos ante Jaden Hill (1-4), y Riley Greene siguió con un sencillo impulsor. El sencillo del venezolano Eduardo Valencia puso corredores en las esquinas, y Max Clark recibió base por bolas para llenar las bases.

Hill salió sin haber conseguido un out y fue reemplazado por Jordan Romano. Este otorgó base por bolas a sus dos primeros bateadores, Spencer Torkelson y Ben Malgeri, para darle a los Tigers una ventaja de 8-7. John Peck añadió un elevado de sacrificio, y Lee conectó un triple de dos carreras contra la pared del jardín derecho.

Beau Briske (1-0), el cuarto lanzador de los Tigers, consiguió cinco outs antes de que Kenley Jansen trabajara una novena entrada sin permitir carreras.

Los Tigers dejaron a 12 corredores en base durante las primeras siete entradas y llenaron las bases con un out en la segunda, pero Peck bateó para una doble matanza 6-4-3.

Hunter Goodman conectó su jonrón número 38 para Colorado, un batazo de tres carreras en la tercera.

Kevin McGonigle abrió la parte baja del episodio con su jonrón número 17, y Clark puso el marcador 3-2 con un sencillo impulsor.

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