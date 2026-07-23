Jim Jarvis impulsa la remontada y los Bravos vencen 7-6 a los Padres

El novato Jim Jarvis conectó un doble productor de carrera al rincón del jardín derecho para darle la ventaja a Atlanta en una octava entrada de seis carreras, y los Bravos sobrevivieron a un susto en la novena para vencer 7-6 a los Padres de San Diego la noche del miércoles.

Con un out en la octava, el hondureño Mauricio Dubón pegó un sencillo ante el zurdo dominicano Wandy Peralta (1-1). Jarvis siguió con el doble que permitió que Dubón anotara desde la primera base para poner el 2-1.

Brewer Hicklen impulsó a Jarvis con un doble al jardín izquierdo. Ozzie Albies, Matt Olson, Austin Riley y Dominic Smith añadieron sencillos productores de carrera ante dominicano Randy Vásquez. Los Bravos conectaron siete de sus 14 imparables en el episodio.

El derecho cubano Víctor Mederos permitió un sencillo productor de carrera a Gavin Sheets y un triple de dos carreras a Fernando Tatis Jr. en la novena. Raisel Iglesias permitió un jonrón de dos carreras a Luis Rengifo antes de conseguir los dos últimos outs para su 20mo salvamento.

Dylan Lee (5-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras.

El derecho de San Diego Michael King abrió el juego con dos strikes a Drake Baldwin antes de llenar las bases con tres bases por bolas consecutivas. Un rodado a la primera base de Michael Harris II impulsó a Baldwin para una ventaja de 1-0 que se mantuvo hasta la séptima entrada.

King se recompuso para permitir una carrera, con cuatro bases por bolas y siete ponches en seis entradas.

Jackson Merrill empató el juego con un jonrón al jardín central ante Didier Fuentes en la séptima.

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