Jesús Luzardo lanza joya de 11 ponches y Filis vencen 1-0 a Rojos en duelo de lanzadores

El venezolano Jesús Luzardo permitió dos hits en siete entradas y ponchó a 11; un sencillo de Justin Crawford en la octava entrada impulsó la única carrera del juego y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del jueves por 1-0 a los Rojos de Cincinnati en un duelo de lanzadores.

Luzardo (8-4) — elegido para su primer Juego de Estrellas como reemplazo por lesión el martes— continuó su dominio como visitante. El zurdo tiene marca de 6-0 con efectividad de 1,38 esta temporada en 11 aperturas fuera de Filadelfia.

Luzardo ponchó a los tres bateadores en la tercera y la sexta entradas, en lo que fue su cuarta salida con ponches de dos dígitos.

El dominicano Jhoan Duran permitió un sencillo abriendo la entrada a JJ Bleday y golpeó a Spencer Steer con un splitter antes de ponchar al venezolano Eugenio Suárez y Tyler Stephenson, y de conseguir que el dominicano Noelvi Marte conectara un rodado que terminó el juego para su 23er salvamento en 24 oportunidades.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer (3-9), fue igual de efectivo durante las primeras siete entradas, al permitir apenas tres hits y ponchar a cinco antes de que el derecho se metiera en problemas en la octava.

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