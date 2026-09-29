Jerry Jones reconoce errores costosos en derrota de Cowboys ante Ravens

El propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, cree que los errores del cuerpo técnico en la gestión del partido en los últimos segundos de la derrota 34-31 ante Baltimore le costaron la victoria a su equipo.

Jones habló en su programa de radio el martes y le preguntaron cómo podía explicar que dejaran suficientes segundos en el reloj después de un gol de campo que empató el juego, lo que permitió una falla defensiva que puso a los Ravens en posición para la patada ganadora.

“No hay ninguna explicación con la que quedes satisfecho. Ninguna”, manifestó Jones. “Asegurémonos de que todos entendamos eso. Ellos (los entrenadores) no tienen una con la que estén satisfechos. Cometimos errores durante ese lapso. No hay duda de eso. Así que no hay explicación. Pero sí hay una evaluación de cómo no cometer los mismos errores otra vez”.

Con desventaja de 31-28, los Cowboys lograron un primer down en la yarda 2 de Baltimore con 23 segundos por jugar cuando Dak Prescott lanzó un pase incompleto en la zona de anotación.

Tras una penalización por salida en falso contra el ala cerrada Luke Schoonmaker, Prescott escapó hasta la yarda 5 de Baltimore, y el entrenador Brian Schottenheimer pidió su último tiempo fuera con 14 segundos restantes.

El entrenador, que también es quien manda las jugadas ofensivas, le indicó a Prescott que, según el tiempo que quedara y sin posibilidad de detener el reloj, bien lanzara un pase rápido hacia afuera al receptor George Pickens o tirara el balón fuera. Prescott no tardó en optar por deshacerse del balón, y la jugada duró apenas cuatro segundos.

Quedaban siete segundos después del gol de campo de Brandon Aubrey, y la defensa de Dallas dejó un hueco prácticamente en el punto exacto de la línea objetivo para un gol de campo de Baltimore. Lamar Jackson completó un pase de 27 yardas a Zay Flowers, se pidió el tiempo fuera con un segundo por jugar y Tyler Loop convirtió el gol de campo de 56 yardas.

Schottenheimer está en su segunda temporada como entrenador en jefe tras 25 años como asistente en la NFL. Christian Parker, de 34 años, está debutando como coordinador defensivo. Ambos estarán bajo un escrutinio considerable de aficionados y comentaristas de aquí en adelante, y quizá también de su propia directiva.

“Seremos mejores por esta experiencia que tuvimos con Baltimore y por lo que nos pasó al final del partido”, comentó Jones. “Una victoria te habría dado otra manera de plantearlo en cuanto a crecimiento y entusiasmo por haber ganado un partido así, porque sí remontamos y lo hicimos de una manera impresionante. Todo eso nos hace darnos cuenta de que en realidad apenas estamos al comienzo de lo que espero sea un año emocionante para nosotros”.

Los Cowboys (1-2) recibieron un respiro en la NFC Este cuando el campeón defensor por segundo año consecutivo, Philadelphia, perdió ante Chicago y el quarterback suplente Case Keenum el lunes por la noche.

Dallas visita a Houston (0-3) el domingo. Los Giants de Nueva York, que no contarán con el quarterback Jaxson Dart por el resto de la temporada regular debido a una lesión de rodilla, están empatados con los Eagles en la cima de la división con marca de 2-1.

“Estamos muy metidos en la pelea, y lo digo principalmente por cómo me siento respecto a nuestro equipo, tanto o más que por lo que está pasando con los otros equipos”, señaló Jones. “Philadelphia tiene cosas que quiere corregir, igual que los Giants, igual que nosotros. Eso te hace ver cómo la salud es un factor. La disponibilidad es un factor. Y apenas estamos empezando”.

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