Jeremy Peña otra vez fuera de la alineación de los Astros por enfermedad

El campocorto estelar de los Astros de Houston, Jeremy Peña, está fuera de la alineación contra los Orioles de Baltimore por segundo juego consecutivo debido a una enfermedad.

El manager de los Astros, Joe Espada, comentó el sábado que el dominicano se sentía mejor y estaba en el estadio.

"Está aquí. Va a realizar algunas actividades de béisbol y a sudar un poco de eso", expresó Espada.

Peña fue enviado al médico el viernes después de reportarse en el Daikin Park sintiéndose mal. No se le vio en el dugout de los Astros durante la derrota por 7-0 ante los Orioles.

En 93 juegos, Peña tiene un promedio de bateo de .318, liderando al equipo, con 13 jonrones y 45 carreras impulsadas. El hondureño Mauricio Dubón ha sido titular como campocorto para los Astros en su ausencia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes