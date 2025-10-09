Jeremy Ebobisse y Frankie Amaya anotan para que LAFC derrote 2-0 a Toronto e hile 6to triunfo

Jeremy Ebobisse anotó a los 13 minutos, el suplente Frankie Amaya añadió un gol en la segunda mitad, y Los Angeles FC venció el miércoles 2-0 a Toronto para hilvanar su sexto triunfo.

LAFC aseguró la cuarta racha de seis victorias consecutivas del club, con la oportunidad de igualar su seguidilla más larga de la temporada regular, de siete, el domingo en Austin.

El conjunto angelino se colocó a un punto de San Diego y Vancouver en la lucha por el primer lugar en la Conferencia Oeste.

Toronto llegó al compromiso con ocho empates consecutivos en actividad de la MLS desde el 9 de agosto, la racha de empates más larga en la historia de la liga.

Ebobisse aprovechó un balón perdido por Toronto cerca del mediocampo en un contragolpe para finalizar con un tiro pegado a segundo palo.

Después de otra pérdida de balón de Toronto, el méxico-estadounidense Amaya quedó completamente libre para un disparo junto al primer poste a los 69 minutos.

Hugo Lloris dejó en cero su arco por undécima vez en la temporada.

El portero de Toronto, Sean Johnson, se lanzó a su izquierda para tapar el penalti cobrado por el venezolano David Martínez a los 60.

