Jeremiah Jackson pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Orioles remontan para vencer 6-4 a Guardianes

Un jonrón de tres carreras de Jeremiah Jackson coronó el estallido de seis anotaciones de Baltimore en la octava entrada contra el bullpen de Cleveland y llevó el viernes a los Orioles a una victoria por 6-4 sobre los Guardianes.

La remontada de los Orioles llegó después de que Daniel Schneemann conectó un grand slam para darle a Cleveland una ventaja de 4-0 en la séptima entrada.

Pero el relevista de los Guardianes, Scott Armstrong, no pudo sacar un out: otorgó dos bases por bolas y golpeó a un bateador antes de ser retirado del juego. El elevado de sacrificio del boricua Johnathan Rodríguez ante Erik Sabrowski (0-1) puso el encuentro 4-1, y el bateador emergente Weston Wilson disparó un doble de dos carreras para acercar a los Orioles a una.

Sabrowski ponchó a Coby Mayo antes de ceder el montículo a Connor Brogdon para enfrentar a Jackson, cuyo error defensivo en la segunda base ayudó a preparar la séptima entrada de cuatro carreras de Cleveland. Luego, Jackson jaló una recta de 1-0 por encima de la barda del jardín izquierdo para su quinto jonrón.

Rico García (2-0) lanzó una octava entrada perfecta para llevarse la victoria. Ryan Helsley trabajó la novena para su sexto salvamento.

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