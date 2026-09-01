Jeffers pega par de jonrones y los Mellizos aplastan 11-1 a los Tigres

Ryan Jeffers conectó dos jonrones, Walker Jenkins la sacó del parque por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas, y los Mellizos de Minnesota vencieron 11-1 a los Tigres de Detroit la noche del lunes.

Taj Bradley (10-6) ponchó a nueve en siete entradas, su séptima apertura con al menos nueve abanicados. El derecho de 25 años permitió una carrera con cuatro hits y otorgó tres bases por bolas.

Jenkins, la quinta selección global de los Mellizos en el draft de 2023, conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada ante el jugador de posición Zach McKinstry para su primer imparable en las Grandes Ligas. El jugador de 21 años es el tercero más joven del béisbol y era el principal prospecto del sistema de los Mellizos antes de su llamado el viernes.

Los Mellizos ganaban 2-0 tras cuatro entradas después de un elevado de sacrificio y un jonrón de Kody Clemens. Anotaron tres carreras tanto en la quinta como en la sexta entrada para tomar una ventaja contundente.

El primer cuadrangular de Jeffers fue un batazo de tres carreras de 420 pies hacia el jardín entre izquierdo-central en la quinta. Brooks Lee vació las bases con un sencillo de tres carreras al derecho en la sexta.

Lee fue puesto fuera tras intentar estirar un doble, pero el tiro a segunda permitió que Luke Keaschall anotara desde primera.

Jackson Jobe (1-2) permitió cinco carreras, cuatro limpias, con seis hits y ponchó a cuatro en cinco entradas.

Hao-Yu Lee produjo la única carrera de los Tigers con un enorme jonrón hacia el bullpen de los Mellizos en la séptima. El batazo solitario de Lee salió de su bate a 109,6 mph y recorrió 439 pies.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP