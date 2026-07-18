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Jeffers pega jonrón de 3 carreras y respalda a Ober en triunfo de Mellizos 5-2 sobre Cachorros

MELLIZOS-CACHORROS
MELLIZOS-CACHORROS (AP)

Ryan Jeffers conectó un jonrón de tres carreras para tomar la delantera, Bailey Ober ponchó a siete en 5 1/3 entradas y los Mellizos de Minnesota, en racha, vencieron la noche del viernes por 5-2 a los Cachorros de Chicago.

Los Mellizos volvieron a estar en .500 por primera vez desde el 22 de abril. Han ganado tres seguidos y 10 de 14.

Ober (7-3) permitió cinco hits y dos carreras en su segunda sólida apertura desde que regresó de la lista de lesionados el 9 de julio. Fue su primera apertura contra los Cachorros, lo que le dio una apertura frente a todos los equipos de las Grandes Ligas excepto Minnesota.

El venezolano Yoendrys Gómez lanzó un noveno inning sin hits para conseguir su 12º salvamento.

Colin Rea (7-6) ponchó a seis en seis entradas por los Cachorros. Permitió cinco hits, cuatro carreras (tres limpias) y dio una base por bolas.

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Michael Busch conectó un sencillo impulsor al jardín derecho en la primera entrada por los Cachorros. Amenazaron con más, con corredores en las esquinas y sin outs, pero Ober salió del apuro. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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