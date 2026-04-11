Jeff McNeil conecta 2 hits en su regreso a Citi Field y Atléticos vencen 4-0 a Mets

Jeff McNeil conectó dos hits en su regreso al Citi Field, incluido un sencillo impulsor en una novena entrada de tres carreras que ayudó la noche del viernes a los Atléticos a vencer 4-0 a los Mets de Nueva York Mets.

El abridor de los Mets, Clay Holmes, salió después de 5 1/3 entradas por rigidez en el tendón de la corva izquierdo. Nueva York suma tres carreras y 20 hits durante una racha de tres derrotas en tres juegos.

McNeil, traspasado a los A’s en diciembre tras pasar sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Mets, recibió una cálida ovación antes de su primer turno al bate y se tocó dos veces la visera del casco.

Shea Langeliers pegó un sencillo productor en la tercera entrada ante Holmes (2-1) y Denzel Clarke conectó un sencillo de dos carreras en la novena por los Athletics, que han lanzado 25 entradas consecutivas sin permitir carreras contra los Mets y los Yankees desde la noche del martes.

Jack Perkins (1-0), el tercero de cinco lanzadores, permitió tres hits en 2 1/3 entradas de relevo por J.T. Ginn, quien concedió un hit en cuatro entradas en su primera apertura de esta temporada.

Holmes (2-1) permitió cinco hits.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1. El venezolano Francisco Álvarez de 2-1. El cubano Luis Robert Jr. de 4-1.

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