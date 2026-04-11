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Jeff McNeil conecta 2 hits en su regreso a Citi Field y Atléticos vencen 4-0 a Mets

ATLÉTICOS METS
ATLÉTICOS METS (AP)

Jeff McNeil conectó dos hits en su regreso al Citi Field, incluido un sencillo impulsor en una novena entrada de tres carreras que ayudó la noche del viernes a los Atléticos a vencer 4-0 a los Mets de Nueva York Mets.

El abridor de los Mets, Clay Holmes, salió después de 5 1/3 entradas por rigidez en el tendón de la corva izquierdo. Nueva York suma tres carreras y 20 hits durante una racha de tres derrotas en tres juegos.

McNeil, traspasado a los A’s en diciembre tras pasar sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Mets, recibió una cálida ovación antes de su primer turno al bate y se tocó dos veces la visera del casco.

Shea Langeliers pegó un sencillo productor en la tercera entrada ante Holmes (2-1) y Denzel Clarke conectó un sencillo de dos carreras en la novena por los Athletics, que han lanzado 25 entradas consecutivas sin permitir carreras contra los Mets y los Yankees desde la noche del martes.

Jack Perkins (1-0), el tercero de cinco lanzadores, permitió tres hits en 2 1/3 entradas de relevo por J.T. Ginn, quien concedió un hit en cuatro entradas en su primera apertura de esta temporada.

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Holmes (2-1) permitió cinco hits.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1. El venezolano Francisco Álvarez de 2-1. El cubano Luis Robert Jr. de 4-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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