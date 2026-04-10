Knicks siguen vivos en puja por 2do puesto del Este; vencen a Celtics en regreso de Tatum al MSG

Josh Hart anotó 15 de sus 26 puntos en el último cuarto, Jalen Brunson sumó 25 puntos y 10 asistencias, y los Knicks de Nueva York siguieron vivos en la lucha por el segundo sitio de la Conferencia Este, al vencer el jueves 112-106 a los Celtics de Boston.

Jayson Tatum terminó con 24 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias en el partido que marcó su regreso a la cancha del Madison Square Garden, donde se rompió el tendón de Aquiles en la postemporada anterior.

Los Knicks (52-28) se acercaron a dos partidos de los Celtics (54-26) en la pugna por el segundo lugar, con dos encuentros por disputar para ambos equipos. Nueva York tiene el criterio de desempate a su favor tras ganar la serie de la temporada por 3-1 y se quedaría con el segundo puesto si logra dos triunfos y Boston sufre dos derrotas.

Hart encestó dos triples en los últimos 42 segundos para darle a Nueva York más victorias esta temporada bajo el mando de Mike Brown que las conseguidas la campaña pasada, cuando los Knicks terminaron con 51-31 en la última temporada de Tom Thibodeau.

Los Knicks eliminaron a los Celtics en la segunda ronda de esos playoffs, ayudados por la lesión que puso fin a la temporada de Tatum en el cuarto partido de la serie. Tatum reconoció el jueves que sintió algo de nerviosismo y ansiedad antes de volver al MSG, y se quedó a poco de su segundo triple-doble desde que regresó a las canchas el mes pasado.

A los Celtics se les cortó una racha de cuatro victorias en un partido en que carecieron de su máximo anotador, Jaylen Brown, quien promedia 28,8 puntos, debido a una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo.

Payton Pritchard añadió 23 puntos y Baylor Scheierman aportó 20, al acertar 6 de 7 desde la línea de 3 puntos.

Los Knicks reciben a Toronto este viernes en un posible adelanto de playoffs y cierran contra Charlotte el domingo. Boston recibe a Nueva Orleans el viernes y a Orlando el domingo. _____

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