Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bills superan 39-34 a Bengals con cuatro TDs de Josh Allen e intercepción de Christian Benford

John Wawrow
Domingo, 07 de diciembre de 2025 17:32 EST
BENGALS-BILLS
BENGALS-BILLS (AP)

Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para uno más, Christian Benford anotó el de la ventaja con un regreso de intercepción de 63 yardas, y los Bills de Buffalo remontaron un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer 39-34 a los Bengals de Cincinnati el domingo.

Allen anotó en una carrera de 40 yardas, rompiendo su récord de 36 como la más larga por un quarterback de los Bills, y Buffalo cambió el juego con grandes jugadas defensivas en una tarde nevada en el oeste de Nueva York. Benford y el ala defensiva A.J. Epenesa interceptaron a Joe Burrow en jugadas consecutivas, lo que llevó a los Bills a anotar tres touchdowns en un lapso de 4:20 en el cuarto período.

La intercepción de Benford —el defensivo saltó para atrapar el pase de Burrow destinado a Ja'Marr Chase— le dio a Buffalo su primera ventaja con 5:25 restantes.

Los Bills luego se adelantaron 39-28 después de la intercepción de Epenesa, que atrapó después de que el pase de Burrow fuera desviado por el tackle defensivo Jordan Phillips. En cuarta y gol desde la yarda tres, Allen encontró al ala cerrada Jackson Hawes para un touchdown.

Los Bills (9-4) han ganado dos seguidos por primera vez en un mes, y se mantuvieron al ritmo en la AFC, que está muy reñida.

Relacionados

Los Bengals (4-9) vieron sus ya inestables perspectivas de playoffs desvanecerse aún más. Su única oportunidad realista al entrar al fin de semana era ganar la AFC Norte, pero cayeron tres juegos detrás de Pittsburgh.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in