Jazz anota 152 puntos, su mayor cifra en la campaña, y doblega a Pacers

Lauri Markkanen anotó 35 puntos, el novato Ace Bailey añadió 20 y el jazz de Utah consiguió la mayor cantidad de unidades en un partido de esta campaña en la NBA, para doblegar el martes 152-128 a los tambaleantes Pacers de Indiana.

Bailey, la quinta selección en el draft de este verano, comenzó la temporada lentamente mientras se recuperaba de una enfermedad, pero mostró todo su repertorio de volcadas, tiros de media distancia y triples en su segunda aparición como titular.

Svi Mykhailiuk anotó 20 puntos por el Jazz.

Los Pacers, plagados de lesiones y campeones de la Conferencia Este la temporada pasada, cayeron a 1-10 e igualaron al equipo de 1988-89 con el peor inicio en la historia de la franquicia. Pascal Siakam, quien anotó 27 puntos, y Aaron Nesmith, quien sumó 17, regresaron después de perderse el último compromiso de Indiana.

T.J. McConnell jugó su primer partido de la temporada y anotó 12 puntos por Indiana, pero se limitó a 11 minutos mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva.

