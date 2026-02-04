Jaylen Brown anota 33 puntos y Celtics doblegan a Mavs 110-100 pese a los 36 de Flagg

Jaylen Brown registró 33 puntos y 11 rebotes, y los Celtics de Boston derrotaron el martes 110-100 a los Mavericks de Dallas, pese a otra actuación estelar de Cooper Flagg.

El novato logró 36 puntos en lo que fue el primer encuentro del primer seleccionado general del draft contra el equipo al que seguía en su niñez. Boston era la ciudad con equipo de la NBA que le quedaba más cerca, unos 320 kilómetros al sur de Newport, Maine.

Pese a la gran actuación de Flagg, los Mavs cayeron a su peor racha de la temporada, de cinco derrotas consecutivas.

Fue el tercer partido consecutivo de 30 puntos por parte de Flagg, cinco noches después de que el joven de 19 años impuso el récord de anotación de la NBA para un adolescente con 49 unidades contra Charlotte. El exalumno destacado de Duke totalizó nueve rebotes y seis asistencias.

Payton Pritchard anotó 26 puntos por los Celtics, que jugaron sin Anfernee Simons. Durante la jornada, Boston adquirió a Nikola Vucevic por Simons en un intercambio con Chicago, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Luka Garza anotó nueve puntos consecutivos para Boston con triples durante una racha de 14-4 que terminó el tercer cuarto y dio a los Celtics una ventaja de 86-67. Garza acertó sus cuatro intentos de tres puntos y anotó 16 en 20 minutos.

Daniel Gafford sumó diez puntos y 12 rebotes por los Mavericks a pesar de que se le agravó una lesión en el tobillo derecho que lo ha dejado fuera de 16 partidos esta temporada. Gafford salió en el segundo cuarto pero regresó en el tercero.

