Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Collier logra 22 asistencias en victoria de Jazz, que con 7 jugadores vence 131-122 a Pacers

JAZZ-PACERS
JAZZ-PACERS (AP)

Isaiah Collier logró un récord personal al prodigar 22 asistencias — la mayor cantidad en la NBA esta temporada y la más alta de un jugador de Utah desde John Stockton en 1992 —, y el Jazz venció el martes 131-122 a los Pacers de Indiana, pese a contar apenas con siete jugadores saludables.

Lauri Markkanen anotó 27 puntos por el Jazz, que estaba con una plantilla reducida después de canjear a Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks. A cambio, Memphis cedió a Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr.

El último jugador de la NBA con 22 asistencias en un partido fue Nikola Jokic de Denver el pasado 7 de marzo. Collier, quien jugó todo el partido, también anotó 17 puntos. Los siete jugadores de Utah aportaron 14 puntos o más. Brice Sensabaugh anotó 20, Ace Bailey sumó 19 y Kyle Filipowski logró 16 unidades y 16 rebotes.

Quenton Johnson anotó 24 puntos al atinar nueve de 10 tiros y Jarace Walker consiguió también 24 por los Pacers, quienes reservaron a cuatro titulares habituales — el astro Pascal Siakam, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard y T.J. McConnell — para darles descanso o por lesiones menores. Los cuatro jugaron la noche anterior, cuando Indiana perdió 118-114 ante Houston como local.

Kam Jones, poco utilizado y que no jugó el lunes, apareció de inicio por primera vez en su carrera con los Pacers y anotó 12 puntos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in