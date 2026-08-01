Jase Bowen conecta 1er jonrón y Padres toleran 2 hits para blanquear 7-0 a Gigantes

Jase Bowen conectó su primer jonrón en las mayores, Ty France impulsó tres carreras, y tres lanzadores de los Padres de San Diego se combinaron para permitir apenas dos hits el viernes en una victoria por 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

San Diego (56-54) está a un juego de los Filis de Filadelfia en la disputa por el tercer y último comodín de la Liga Nacional.

En la cuarta entrada, Bowen, de 25 años, disparó un batazo solitario de 384 pies al jardín izquierdo que puso a los Padres arriba 4-0. France añadió en el inning un sencillo de dos carreras antes de cerrar la cuenta con un elevado de sacrificio en el sexto.

El dominicano Manny Machado produjo la primera carrera con un elevado de sacrificio en la primera entrada, y Luis Campusano amplió la ventaja a 2-0 con un sencillo impulsor.

Xander Bogaerts bateó para una doble matanza que permitió anotar a Jackson Merrill en la tercera.

Fernando Tatis Jr. llegó a 150 robos en su carrera en la cuarta. El dominicano estafó la tercera para su 26to robo número de esta temporada.

Bradgley Rodriguez lanzó una primera entrada sin hits por los Padres antes de que tomara el relevo Yuki Matsui (2-1). Realizó 49 lanzamientos en tres innings, ambas cifras máximas de su carrera, además de permitir un hit y ponchar a dos.

El venezolano Germán Márquez logró el primer salvamento de su carrera, al permitir un hit en las cinco entradas finales.

El abridor de los Gigantes, Carson Whisenhunt (2-2), permitió seis carreras y siete hits en 3 1/3 entradas.

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