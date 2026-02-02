Jarrett Allen anota récord personal de 40 puntos en triunfo de Cavaliers 130-111 sobre Trail Blazers

Jarrett Allen anotó un récord personal de 40 puntos y capturó 17 rebotes mientras los Cavaliers de Cleveland propinaron a a los Trail Blazers de Portland su quinta derrota consecutiva al imponerse 130-111 la noche del domingo.

Sam Merrill añadió 22 unidades, incluidos seis triples, y los Cavaliers se recuperaron de una derrota ante los Suns de Phoenix el viernes por la noche que rompió una racha de cinco victorias consecutivas. Allen también contribuyó con cinco asistencias y cuatro bloqueos.

Caleb Love tuvo 21 tantos para los Blazers, que lucharon sin su máximo anotador Deni Avdija. Se perdió el juego debido a una distensión en la parte baja de la espalda.

Portland estuvo detrás por 24 puntos, pero redujo la diferencia en el último cuarto, acercándose a 106-96 con 7:32 en el reloj de juego. Los Cavaliers se adelantaron 118-104 con un triple de Merrill a falta de 4:15, y los aficionados comenzaron a dirigirse hacia las salidas.

Antes del juego, Avdija obtuvo su primera selección al All-Star cuando fue elegido como reserva de la Conferencia Oeste. La estrella de Cleveland, Donovan Mitchell, fue seleccionada como reserva en la Conferencia Este.

Con el plazo de traspasos acercándose, ambos equipos realizaron intercambios antes del juego. Los Cavs adquirieron a los guardias Keon Ellis y Dennis Schroder de Sacramento en un intercambio de tres equipos que envió al alero De’Andre Hunter a los Kings. Los Bulls de Chicago recibieron a Dario Saric de Sacramento junto con selecciones de draft como parte del acuerdo.

Portland adquirió al delantero Vit Krejci de los Hawks de Atlanta a cambio del pívot lesionado Duop Reath y un par de selecciones de draft.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes