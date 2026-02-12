Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Jaren Jackson Jr. anota 23 en su debut como local y Jazz propina 14ta derrota seguida a Kings

KINGS-JAZZ
KINGS-JAZZ (AP)

Jaren Jackson Jr. anotó 23 puntos al debutar en casa para conducir el miércoles al Jazz de Utah hacia una paliza de 121-93 sobre los Kings de Sacramento.

Lauri Markkanen anotó 19 puntos para ayudar a que el Jazz ganara su segundo partido consecutivo. Isaiah Collier sumó 12 puntos y 14 asistencias. Brice Sensabaugh aportó 19 puntos desde el banquillo.

Utah acertó el 54,7% de sus tiros de campo y encestó 15 triples. Jackson y Markkanen se combinaron para 15 canastas en tres cuartos.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 20 puntos y Devin Carter añadió 19. Los Kings perdieron su 14.º partido consecutivo tras ir abajo por dos dígitos durante los últimos 40 minutos.

Utah superó a Sacramento por 25-6 en puntos al contraataque y por 58-42 en la pintura.

Relacionados

El Jazz amplió su ventaja a 34 puntos tras tres cuartos, al ponerse 100-66 cuando Sensabaugh anotó una bandeja con “finger roll” para vencer la bocina.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in