Sensabaugh anota triple al final y el Jazz vence 115-111 al Heat

Brice Sensabaugh encestó un triple decisivo con 47 segundos restantes para darle la victoria el lunes 115-111 al Jazz de Utah ante el Heat de Miami.

Jaren Jackson Jr. anotó 22 puntos, Lauri Markkanen agregó 17, Kyle Filipowski tuvo 16 unidades y 11 rebotes, y Ace Bailey también anotó 16 para el Jazz, que ganó por quinta vez en sus últimos 23 partidos.

El Jazz remontó un déficit de 108-103 con 3:32 por jugar y se acercó a uno en 111-110 con un tiro de Isaiah Collier a 1:23 del final. Sensabaugh, quien terminó con 14 puntos, luego conectó su tiro desde detrás del arco.

Miami tuvo dos oportunidades para empatar o tomar la delantera. Andrew Wiggins falló un tiro corto con 36 segundos restantes y el intento de triple desde la esquina de Kasparas Jakucionis rebotó en el aro con cuatro segundos por jugar.

Los dos tiros libres de Sensabaugh con tres segundos restantes aseguraron la victoria de Utah.

Wiggins anotó 26 puntos, Bam Adebayo tuvo 23 puntos y 11 rebotes, y Jakucionis terminó con 20 puntos para los Heat.

Utah lideraba 85-82 después de tres cuartos, pero por segundo partido consecutivo, el entrenador Will Hardy sentó a Markkanen y Jackson en el cuarto período. Jackson fue adquirido de Memphis en un intercambio el tres de febrero. Jusuf Nurkic también se quedó fuera del cuarto y terminó con diez puntos y 16 rebotes.

