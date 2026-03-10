James Harden anota 21 y llega a 29.000 puntos en triunfo 115-101 de Cavaliers sobre 76ers

James Harden anotó 21 puntos para convertirse en el noveno jugador en la historia de la NBA con más de 29.000 puntos en su carrera, Keon Ellis sumó 19 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland se impusieron con comodidad 115-101 a los mermados 76ers de Filadelfia la noche del lunes.

Donovan Mitchell aportó 17 unidades y seis asistencias, y Evan Mobley registró 15 tantos y ocho rebotes por los Cavaliers. Harden alcanzó la marca con un tiro libre en el primer cuarto y terminó el partido con 29.017 puntos en 17 temporadas como profesional.

Cleveland tiene marca de 8-1 en casa desde el 23 de enero, con su única derrota el domingo ante un Boston al alza, y ha ganado 18 de sus últimos 24 partidos en total. Los Cavaliers están en el cuarto lugar de la Conferencia Este, a un partido de Nueva York.

Quentin Grimes anotó 17 unidades y Cameron Payne tuvo 12 por Filadelfia, que ha perdido dos seguidos y cuatro de sus últimos cinco para caer al octavo puesto del Este. Justin Edwards añadió 14 tantos.

Los 76ers no contaron con sus cuatro máximos anotadores: el base All-Star Tyrese Maxey (esguince en el dedo derecho), Joel Embiid (distensión del oblicuo derecho), Paul George (suspensión de la liga) y VJ Edgecombe (contusión lumbar). En conjunto promedian 86,9 puntos por partido.

Harden anotó nueve puntos en el tercer cuarto, cuando los Cavaliers ampliaron su ventaja a 84-59 rumbo a barrer la serie de cuatro partidos de la temporada ante Filadelfia. En esos encuentros, ambos equipos sumaron 497 puntos en total.

El pívot de los Cavaliers Jarrett Allen se perdió su segundo partido consecutivo por tendinitis en la rodilla derecha.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes