Booker anota 30 y Suns vence 111-99 para frenar racha de 10 triunfos de Hornets fuera de casa

Devin Booker anotó 30 puntos y repartió 10 asistencias, y los Suns de Phoenix vencieron la noche del domingo con un triunfo de 111-99 para frenar la racha de 10 victorias consecutivas como visitantes de los Hornets de Charlotte.

Booker acertó 1 de 6 en triples, pero encestó los 15 tiros libres que intentó.

Collin Gillespie y Jalen Green sumaron 24 puntos cada uno para los Suns, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Rasheer Fleming aportó 16 desde la banca, incluidos cuatro triples.

LaMelo Ball encabezó a los Hornets con 22 puntos. Su racha de victorias como visitantes era la más larga de la NBA desde que Los Angeles Lakers ganaron 11 seguidos fuera de casa en la temporada 2019-20. Charlotte no perdía como visitante desde el 17 de enero en Golden State.

La racha más larga de victorias como visitante en la historia de la NBA es de 16 partidos, lograda por los Lakers de 1971-72 durante su recorrido récord de la liga de 33 victorias consecutivas en total.

Miles Bridges anotó 16 puntos, Kon Knueppel tuvo 15 y Brandon Miller añadió 11 —todos en la primera mitad— por Charlotte. Knueppel acertó apenas 2 de 8 desde la línea de tres, pero el novato aun así lidera la NBA con 224 triples.

