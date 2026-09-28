Jamal Thiaré anota en el 9º minuto del descuento; Crew vence 2-1 a Inter Miami y Messi

Jamal Thiaré anotó en el noveno minuto del tiempo de descuento, el venezolano Josef Martínez marcó su primer gol con el Crew y Columbus venció la noche del domingo al Inter Miami y al argenino Leo Messi 2-1.

Messi, quien lidera la MLS en goles (21) y asistencias (13, empatado con otros cuatro) esta temporada, anotó en el minuto 33 para Miami, que tiene una victoria (pero apenas dos derrotas) en sus últimos 10 partidos.

A Santiago Morales, de Miami, le mostraron una tarjeta amarilla en el cuarto minuto del tiempo de descuento y luego una roja unos 2 minutos después.

El español Brais Méndez colocó un disparo desde justo fuera del área penal, curvándolo alrededor de dos defensores, que fue rechazado por el arquero Patrick Schulte, quien terminó con dos atajadas, pero Thiaré mandó a la red el rebote de primera intención desde la parte alta del área chica.

El Crew tuvo apenas el 46% de la posesión, pero superó a Miami en disparos 14-5, y 7-3 a puerta.

Después de que Yannick Bright derribó a Josef Martínez en la parte alta del área chica mientras Méndez cobraba un tiro de esquina al área, Martínez convirtió desde el punto penal para abrir el marcador en el minuto 28. Martínez, de 33 años, firmó con el Crew el 13 de agosto.

Messi, desde aproximadamente 7 yardas junto a la línea de fondo por el costado derecho, colocó un tiro libre con efecto —el único disparo de Miami en la primera mitad— por encima de la mano extendida del arquero Patrick Schulte y por debajo del travesaño, entrando junto al poste más lejano en la red lateral para poner el 1-1.

Rocco Ríos Novo realizó cinco atajadas para Miami.

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