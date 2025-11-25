Jamal Murray y Peyton Watson ayudan a Nuggets a vencer 125-115 a Grizzlies tras un empuje final

Jamal Murray anotó 29 puntos y repartió ocho asistencias, Peyton Watson sumó 14 de sus 27 unidades en el tercer cuarto, y los Nuggets de Denver resistieron un empuje tardío de Memphis, derrotando 125-115 a los Grizzlies el lunes por la noche.

Nikola Jokic registró su décimo triple-doble de la temporada con 17 tantos, 16 asistencias y diez rebotes para Denver, que ha ganado tres de cuatro.

Jock Landale, jugando minutos extendidos debido a una lesión de Zach Edey, igualó su mejor marca personal con 26 puntos y tuvo diez rebotes para Memphis. Jaylen Wells terminó con 22 puntos y Cam Spencer agregó 18.

Memphis estaba a 114-108 con seis minutos restantes cuando Murray conectó un par de triples. Una canasta de Tim Hardaway Jr. (13 puntos) con 2:23 en el reloj de juego llevó la ventaja a 119-108.

Murray lanzó seis de nueve desde más allá del arco, y los Nuggets acertaron 22 de 43 (51.2%) en triples.

Los Nuggets estaban sin dos titulares: Christian Braun, fuera por un esguince en el tobillo izquierdo, y Aaron Gordon, quien está lidiando con una distensión en el tendón de la corva derecha que podría mantenerlo fuera de acción al menos un mes. Juntos representan alrededor de 20 puntos por juego.

Los Grizzlies están jugando sin la mayoría de sus bases principales, incluido Ja Morant, quien se perdió su cuarto juego consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha. Edey salió en la primera mitad el lunes con una lesión en la cabeza y no regresó.

La dura defensa de Denver contribuyó a que Memphis convirtiera solo el 40% de sus tiros en la primera mitad, dando a los Nuggets una ventaja de 62-54 en el descanso. Memphis hizo mella en el tercer cuarto, pero Watson ayudó a que los Nuggets lideraran 93-85 al entrar en el cuarto, con los puntos finales llegando con un tiro desde media cancha al sonar la bocina por Jokic.

