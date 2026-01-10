Jalen y Kenrich Williams ayudan a Thunder a remontar ante Grizzlies y a ganar 117-116

Jalen Williams anotó 26 puntos, Kenrich Williams agregó 21, incluyendo el triple decisivo con 1:07 minutos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City se sobrepuso a un déficit de 21 tantos en la segunda mitad para superar el viernes 117-16 a los Grizzlies de Memphis.

Memphis y Oklahoma City estaban trabajando con alineaciones reducidas.

Ajay Mitchell sumó 23 puntos por Oklahoma City, que ha ganado 16 duelos seguidos contra Memphis, incluyendo una barrida en la primera ronda de los playoffs del año pasado. Aaron Wiggins terminó con 16 puntos.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 23 puntos y siete rebotes. GG Jackson finalizó con 18 puntos, y el español Santi Aldama agregó 15. Los Grizzlies han perdido seis de siete.

Oklahoma City fue reduciendo la diferencia y se acercó a 80-68 a mitad del tercer cuarto, ayudado por una racha de 15-6. Oklahoma City lanzó con un 61% de efectividad en el tercer período y estaba detrás 94-81 después de tres cuartos.

El Thunder tomó la delantera con 1:07 por jugar en el cuarto periodo, cuando un triple de Kenrich Williams puso el marcador 115-114. Un tiro del base Cedric Coward en el último segundo fue bloqueado por Alex Caruso para preservar la remontada del Thunder.

