Dillon Brooks y Grayson Allen brillan en la victoria de los Suns 117-98 sobre los Grizzlies

Dillon Brooks anotó 21 puntos, su compañero y también exjugador de Memphis, Grayson Allen, añadió 19 y los Suns de Phoenix aplastaron 117-98 a los Grizzlies la noche del miércoles.

Brooks, quien jugó sus primeras seis temporadas con los Grizzlies, anotó 18 de sus unidades en la primera mitad mientras los Suns construían una ventaja temprana. Allen, quien también jugó dos temporadas con Memphis, acertó siete de 13 en tiros de campo, incluyendo cinco de diez triples. Devin Booker terminó con 13 tantos, pero acertó seis de 15 tiros de campo.

Phoenix, que venía de una derrota 100-97 ante Houston el lunes por la noche, ha ganado siete de sus últimos nueve partidos.

Jaren Jackson Jr. lideró a los Grizzlies, que estaban con una plantilla reducida, con 19 puntos, mientras que Cam Spencer, Javon Small y Kentavious Caldwell-Pope terminaron con 14 tantos cada uno. Memphis tuvo un 42% de acierto en tiros y cometió 18 pérdidas de balón, lo que llevó a 25 puntos de Phoenix.

La ventaja de los Suns se extendió a 22 al inicio del tercer cuarto y ni siquiera una racha de 10-2 de Memphis logró reducir significativamente la diferencia. Las pérdidas de balón de los Grizzlies continuaron acumulándose en el tercer cuarto, y Phoenix llegó al cuarto con una ventaja de 91-68.

En ese momento, el entrenador de Memphis, Tuomas Iisalo, podría haber vaciado su banquillo, pero con solo diez jugadores disponibles debido a las lesiones, casi todos ya habían sido llamados a jugar.

