Jaguars y Browns intercambian esquineros titulares, según fuente de AP

Jacksonville y Cleveland intercambiaron a sus esquineros titulares la noche del miércoles, con Tyson Campbell yendo a los Browns y Greg Newsome dirigiéndose a los Jaguars, según una persona familiarizada con el intercambio.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado formalmente. ESPN y NFL Network fueron los primeros en informar sobre el intercambio.

Los equipos también intercambiaron selecciones de draft de rondas tardías en 2026, con Jacksonville recibiendo un pick de sexta ronda de Cleveland y los Browns obteniendo uno de séptima ronda de los Jaguars.

Jacksonville firmó a Campbell con una extensión de cuatro años y 76,5 millones el año pasado, que incluía 54,4 millones garantizados. Pero la selección de segunda ronda en el draft de la NFL de 2021 nunca encajó en el nuevo esquema defensivo del equipo y tuvo dificultades en la cobertura dándo la espalda hacia el balón.

Newsome, la selección número 26 en 2021, está en el último año de un contrato que le paga 13,4 millones.

Es el último intercambio para los Browns, que enviaron al quarterback Joe Flacco a Cincinnati un día antes.

