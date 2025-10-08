Jaguars esperan más jugadas emocionantes que desconcertantes del quarterback Lawrence

Debe ser algo frustrante dirigir a Trevor Lawrence.

El mariscal de campo de los Jaguars toma decisiones desconcertantes, como saltar sobre la línea de gol en una jugada diseñada como “tush push”, correr dos pasos más allá de la línea de golpeo antes de soltar el balón y prescindir de pases fáciles en favor de lanzamientos más complicados y largos —a menudo en situaciones peligrosas.

Luego hace jugadas como las que realizó el lunes para asegurar una victoria de 31-28 contra Kansas City.

Lawrence efectuó dos de los mejores envíos de su carrera de cinco años en la NFL en el último minuto, un pase perfecto a Brian Thomas Jr. de 33 yardas, seguido de un tiro certero de 13 yardas a Dyami Brown en el otro lado del campo.

Esas jugadas prepararon la loca escapada de Lawrence para la anotación del triunfo, que dejó a un estadio lleno, a ambos equipos y a millones de televidentes preguntándose qué acababan de presenciar en un escenario nacional.

"La grandeza competitiva es dar lo mejor de ti cuando se requiere lo mejor", afirmó el lunes el entrenador en jefe de primer año Liam Coen. "Obviamente, hubo una jugada extraña al final, pero él se esforzó para llegar a la zona de anotación. Lo hizo toda la noche usando sus piernas, jugando duro, jugando con valentía, mostrando algo de fuego. Creo que nuestros jugadores se alimentaron de eso, y estoy realmente orgulloso de la forma en que compitió".

Lawrence corrió diez veces para liderar al equipo con 54 yardas y dos touchdowns, usando sus piernas tanto como lo ha hecho en cualquier inicio anterior. Casi logra otra anotación por tierra, pero el balón se le escapó de las manos cuando improvisó en la línea de gol al inicio del segundo cuarto y fue arriba en lugar de abajo.

Su último acarreo de la noche —en su cumpleaños número 26, nada menos— fue aún más surrealista.

Lawrence cayó cuando un guardia pisó su pie derecho al comenzar una jugada de primera y gol desde la yarda uno. Tropezó cuando intentaba levantarse, se puso de pie finalmente, esquivó una tacleada en el backfield y luego corrió para un touchdown de una yarda con 23 segundos restantes.

"Sí, es un final loco, pero qué momento tan difícil para que él decidiera que no iba a perder", comentó Coen. "Eso es realmente a lo que se reduce. No iba a perder. Hizo un esfuerzo individual increíble que, con suerte, puede seguir impulsándonos".

Jacksonville (4-1) recibe a Seattle (3-2) el domingo, una semana corta que obliga a jugadores y entrenadores a seguir adelante rápidamente después de vencer a los campeones defensores de la Conferencia Americana en horario estelar.

¿Son los Jaguars afortunados o legítimos?

"Obviamente pensamos que somos un buen equipo. Creemos eso, pero no escuchamos el ruido exterior", expresó Lawrence. "Tenemos esa confianza y creencia, y eso es lo que importa".

Qué funciona

Las recuperaciones de balón han sido la clave para el cambio de rumbo de Jacksonville esta temporada. Los Jaguars lideran la liga con 14 recuperaciones de balón —cinco más de las que tuvieron en 2024— y son los mejores de la NFL con un margen de más ocho.

Qué falta

La defensa de tercera oportunidad de Jacksonville sigue siendo un trabajo inconcluso. Los Jags han permitido a los oponentes convertir el 47% en esas cruciales jugadas, lo que los ubica en el 30mo sitio de la liga. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.