Jaguars aplastan35-6 a los Patriots y crecen dudas sobre Drake Maye

Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown, incluido uno en el que Parker Washington hizo una recepción con la punta de los dedos en la zona de anotación, y los Jaguars de Jacksonville se recuperaron de su peor actuación ofensiva en casi un año para dominar el domingo 35-6 a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Lawrence de manera extraña, se dio por derribado en la yarda 1 con casi 9 minutos por jugar. Eso provocó incontables risas en la banda. Bhayshul Tuten anotó en la siguiente jugada.

De todos modos, los Jaguars (2-1) ganaron su sexto partido consecutivo de temporada regular en casa y aumentaron las dudas sobre la regresión de Drake Maye con los Patriots.

Maye perdió el balón dos veces, y su fumble fue recuperado por el rival, además lanzó otras dos intercepciones antes de ser sustituido en el cuarto cuarto, con el partido ya fuera de alcance. Ahora suma un pase de TD y seis intercepciones en tres juegos. La temporada pasada lanzó 31 touchdowns y ocho intercepciones para los Patriots (1-2), campeones de la AFC.

La actuación de Maye en este partido fue más alarmante que su cuarto cuarto con tres intercepciones en el debut de temporada en Seattle. En una jugada, el balón se le resbaló de la mano derecha sin que hubiera nadie cerca. Lanzó a cobertura en una jugada de tercera oportunidad y gol, lo que derivó en la primera intercepción de la carrera de Travis Hunter. También lanzó un pase directamente al esquinero Jarrian Jones, lo que preparó otra anotación para Jacksonville.

Lawrence completó 19 de 29 pases para 182 yardas, con una intercepción en un pase desviado.

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