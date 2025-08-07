Jacob López receta 10 ponches en victoria de los A's ante Nacionales, 6-0

Jacob Lopez recetó 10 ponches, la mayor cantidad en su carrera, al cubrir siete innings y dos tercios, Colby Thomas conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas e impulsó tres carreras, y los Atléticos blanquearon el jueves 6-0 a los Nacionales de Washington.

Tyler Soderstrom también la sacó del parque y el puertorriqueño Darell Hernaiz abrió el cuarto episodio con un triple y anotó gracias a un elevado de sacrificio de Thomas.

Los Atléticos se llevaron dos de tres en su visita a Washington. Han ganado nueve de sus últimos 13 juegos.

En cambio, los Nacionales han perdido siete de ocho y con marca de 45-69 igualaron su máximo de la temporada al quedar 24 juegos por debajo de .500. Washington fue superado 61-23 durante su serie de seis juegos en casa contra Milwaukee y los Atléticos.

López (5-6) no permitió que ningún corredor pasara de segunda base en la salida más larga de su carrera. Permitió tres hits y ninguna base por bolas, y retiró a sus últimos 11 bateadores.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-2, dos anotadas. El mexicano Luis Urías de 4-2, una anotada.

