Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jacob López receta 10 ponches en victoria de los A's ante Nacionales, 6-0

AP Noticias
Jueves, 07 de agosto de 2025 15:19 EDT
ATLÉTICOS NACIONALES
ATLÉTICOS NACIONALES (AP)

Jacob Lopez recetó 10 ponches, la mayor cantidad en su carrera, al cubrir siete innings y dos tercios, Colby Thomas conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas e impulsó tres carreras, y los Atléticos blanquearon el jueves 6-0 a los Nacionales de Washington.

Tyler Soderstrom también la sacó del parque y el puertorriqueño Darell Hernaiz abrió el cuarto episodio con un triple y anotó gracias a un elevado de sacrificio de Thomas.

Los Atléticos se llevaron dos de tres en su visita a Washington. Han ganado nueve de sus últimos 13 juegos.

En cambio, los Nacionales han perdido siete de ocho y con marca de 45-69 igualaron su máximo de la temporada al quedar 24 juegos por debajo de .500. Washington fue superado 61-23 durante su serie de seis juegos en casa contra Milwaukee y los Atléticos.

López (5-6) no permitió que ningún corredor pasara de segunda base en la salida más larga de su carrera. Permitió tres hits y ninguna base por bolas, y retiró a sus últimos 11 bateadores.

Relacionados

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-2, dos anotadas. El mexicano Luis Urías de 4-2, una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in