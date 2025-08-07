Abrams conecta sencillo decisivo y Nacionales rompen racha de 6 derrotas al vencer 2-1 a Atléticos

CJ Abrams impulsó a Robert Hassell III con la carrera ganadora en la novena entrada y los Nacionales de Washington superaron el miércoles 2-1 a los Atléticos para detener una racha de seis derrotas consecutivas.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, retiró a los primeros 15 bateadores antes de que Riley Adams empatara el duelo 1-1 con un jonrón en el primer turno de la sexta entrada.

Hassell conectó un doble ante Michael Kelly (2-1) para comenzar la novena y anotó mediante un sencillo de Adams con un out cuando el lanzamiento del jardinero izquierdo Tyler Soderstrom se fue desviado.

Soderstrom abrió la parte alta de la sexta con su vigésimo jonrón.

Casi tres años después de su debut en las Grandes Ligas, el derecho de los Nacionales Cade Cavalli finalmente regresó de la cirugía Tommy John para hacer la segunda apertura en su carrera. Lanzó cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras y se retiró ovacionado por una multitud que se puso de pie.

El dominicano José A. Ferrer (3-3) trabajó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0. El colombiano Gio Urshela de 4-1.

