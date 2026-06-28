Jacob Gonzalez impulsa la carrera del triunfo y los Medias Blancas vencen 2-1 a los Reales

Jacob Gonzalez conectó un sencillo impulsor con un out en la novena entrada para darle a los Medias Blancas de Chicago una victoria por 2-1 para dejar tendidos en el campo a los Reales de Kansas City el sábado, y lograr 10 triunfos consecutivos en series en casa por primera vez en la historia de la franquicia.

Chase Meidroth, Braden Montgomery y Colson Montgomery sumaron dos imparables cada uno por los Medias Blancas, que ganaron cuatro de cinco juegos.

Michael Massey conectó dos imparables por los Reales, que perdieron cuatro juegos consecutivos. El venezolano Salvador Pérez y Bobby Witt Jr. añadieron dobles.

Los Medias Blancas consiguieron su 17ma victoria por una carrera esta temporada.

Grant Taylor (3-1) ponchó a cuatro en dos entradas. El abridor Davis Martin permitió cuatro hits en 5 1/3 entradas sin permitir carreras.

Colson Montgomery y Meidroth pegaron sencillos consecutivos ante Daniel Lynch IV (2-2) para abrir la parte baja de la novena. Lynch recogió el toque de bola de Braden Montgomery y lanzó a tercera, pero el antesalista Nick Loftin no pudo hacer la jugada y se lesionó en la jugada, lo que llenó las bases. John Schreiber ponchó al dominicano Junior Pérez antes del hit ganador de Gonzalez.

Los Reales se adelantaron 1-0 en la séptima con el sencillo impulsor de Carter Jensen, que extendió su racha de imparables a 18 juegos, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Los Medias Blancas empataron en la parte baja del episodio. Andrew Benintendi y Meidroth conectaron sencillos antes de que Braden Montgomery bateara un rodado para una jugada de selección, lo que permitió anotar al venezolano Luisangel Acuña.

Michael Wacha ponchó a siete y permitió una carrera y seis hits en 7 2/3 entradas por Kansas City.

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