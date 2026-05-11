Jacob deGrom llega a 1.900 ponches en su carrera en la victoria 3-0 ante los Cachorros

El derecho de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, consiguió el ponche número 1.900 de su carrera en el primer episodio de una victoria por 3-0 sobre los Cachorros de Chicago el domingo, y se convirtió en el segundo lanzador más rápido en alcanzar esa cifra por juegos y entradas.

Seiya Suzuki se ponchó tirándole a un slider de 91,3 mph para cerrar la primera entrada, después de que el venezolano Moisés Ballesteros hizo swing y falló ante una recta de 98,1 mph, y deGrom luego igualó su máximo de la temporada en abanicados con 10.

El ponche número 1.900 llegó en la aparición número 256 de deGrom, todas como abridor. El miembro del Salón de la Fama Randy Johnson alcanzó esa marca en su juego número 252 en 1997.

Johnson es segundo en la lista histórica de ponches, con 4.875. El zurdo tenía 33 años cuando llegó a 1.900, mientras que deGrom cumple 38 el próximo mes y ha lidiado con numerosas lesiones en los últimos cinco años.

Después de la primera entrada, deGrom tenía 1.578 entradas y un tercio lanzadas en su carrera. El zurdo de Atlanta Chris Sale alcanzó el hito en 2019 con 1.560 1/3 innings, según el Elias Sports Bureau.

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