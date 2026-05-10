DeGrom poncha a 10 y llega a 1.900 K mientras Rangers vencen 3-0 a Cachorros en blanqueada

Jacob deGrom igualó su máximo de la temporada con 10 ponches mientras conseguía el número 1.900 de su carrera, Evan Carter conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Rangers de Texas vencieron el domingo 3-0 a los Cachorros de Chicago.

El derecho de Texas permitió tres hits en siete entradas y ponchó a Ian Happ tres veces para poner fin a la mejor racha de su carrera embasándose, que era de 30 juegos.

Los Rangers se quedaron con la serie con blanqueadas consecutivas —su cuarta y quinta de la temporada— después de que los Cachorros abrieran la serie de tres juegos con una victoria que aseguró su segunda racha de 10 triunfos en un lapso de 23 partidos.

Josh Jung, quien sumó tres hits por segundo juego consecutivo, abrió el marcador al anotar desde tercera a toda velocidad con un rodado del mexicano Alejandro Osuna.

Jacob Latz retiró a los seis bateadores que enfrentó en la octava y la novena para apuntarse su cuarto salvamento, ponchando a Seiya Suzuki para terminar el juego con Happ esperando su turno en el círculo de espera.

El ponche número 1.900 de deGrom llegó en la primera entrada, cuando Suzuki hizo swing a un slider de 91,3 mph para cerrar el inning.

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