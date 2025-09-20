Jack Wilson hace 1er lanzamiento a su hijo Jacob antes del juego Piratas-Atléticos

El ex campocorto de los Piratas de Pittsburgh Jack Wilson hizo el primer lanzamiento del encuentro del viernes a su hijo Jacob, quien juega ahora en la misma posición para los Atléticos.

Así, ambos revivieron una escena observada hace 19 años.

En 2006, Jacob Wilson, de 4 años, efectuó el primer lanzamiento a Jack antes de un juego de los Piratas.

Jack Wilson jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas. Estuvo en Pittsburgh de 2001 a 2009.

Su mejor temporada fue en 2004 cuando bateó para .308 con 59 carreras impulsadas y lideró las mayores con 12 triples.

Jacob Wilson llegó al juego del viernes bateando para .320 con 13 jonrones y 59 carreras impulsadas. Esta temporada, se convirtió en el primer campocorto novato elegido por los fanáticos para el Juego de Estrellas.

Jack Wilson, vestido con un jersey de los Piratas, aplaudió y levantó su puño derecho en el octavo inning cuando Jacob Wilson persiguió un fuerte rodado entre el campocorto y la tercera base y luego saltó para tirar y retirar al bateador.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.