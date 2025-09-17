Cachorros aseguran su primer pase a playoffs desde 2020 con victoria 8-4 ante Piratas

Ian Happ despachó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros de Chicago aseguraron su primera presencia en la postemporada desde 2020 al vencer el miércoles 8-4 a los Piratas de Pittsburgh el miércoles.

Chicago ha ganado cuatro seguidos y siete de los últimos ocho en general. Comandan la clasificación de comodines de la Liga Nacional con una foja de 88-64.

Nico Hoerner aportó dos hits y anotó tres veces para los Cachorros. Justin Turner conectó un par de sencillos impulsadores después de entrar en el sexto episodio.

Los Cachorros tomaron el control con tres carreras en el sexto, ayudados por errores del relevista dominicano Yohan Ramírez (1-3) y el receptor Joey Bart. Michael Busch impulsó a Dansby Swanson con un elevado de sacrificio que rompió el empate. Happ y Turner añadieron sencillos impulsadores.

Aaron Civale (4-9) lanzó tres entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Chicago anotó cuatro carreras en la primera antes de que Pittsburgh registrara un out. Busch recibió una base por bolas y anotó mediante un balk antes de que Happ conectara su 23er jonrón, un batazo de dos carreras a curva del cubano Johan Oviedo que provocó una visita temprana al montículo. El venezolano Moisés Ballesteros conectó el siguiente lanzamiento por encima de la pared en el jardín derecho para el segundo jonrón en su carrera.

Bart respondió con un jonrón de tres carreras contra Matthew Boyd en la parte baja. El boleto con las bases llenas de Andrew McCutchen en el segundo empató el marcador 4-4.

Boyd permitió siete hits y otorgó dos bases por bolas en un mínimo de tres entradas en la temporada.



