Jack Leiter poncha a 10, su mejor marca, y Rangers aplastan 10-0 a Guardianes

Jack Leiter ponchó a diez bateadores, la mayor cantidad en su carrera, a lo largo de su labor de siete entradas, el cubano Adolis García, Josh Jung y Cody Freeman conectaron sendos vuelacercas de dos carreras y los Rangers de Texas aplastaron el sábado 10-0 a los Guardianes de Cleveland.

Leiter (8-7) permitió sólo dos sencillos —uno fuera del cuadro—, y ninguno de los corredores avanzó. El novato derecho no concedió bases por bolas.

El mejor récord anterior de Leiter en ponches era de siete, y fue la primera vez que el hijo del exlanzador de Grandes Ligas Al Leiter llevó una salida sin carreras más allá de la sexta entrada.

El primer jonrón de Freeman en las mayores abrió la pizarra en la segunda entrada, Jung la amplió a 5-0 en la tercera con su 12º jonrón y el 17º cuadrangular de García puso a Texas arriba 9-0 en la quinta.

Los tres jonrones de dos carreras fueron contra el zurdo Logan Allen (7-10), quien permitió un récord personal de nueve carreras en cinco entradas por los Guardianes, que perdieron por séptima vez en ocho juegos. Fue su peor derrota por blanqueada desde que los Atléticos los vencieron 17-0 el 12 de agosto de 2021.

El dominicano Ezequiel Durán pegó un doble de dos carreras impulsadas y un rodado productor por Texas.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-0, Ángel Martínez de 1-1. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-0.

Por los Rangers, el dominicano Durán de 5-1 con tres impulsadas. El cubano García de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.